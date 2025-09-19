Не достигат учители по български език и литература, математика и информационни технологии в Добричко

Обяви за свободни работни места за учители присъстват обилно във всекидневните информационни бюлетини на дирекция „Бюро по труда" в Добрич и филиалите в Балчик, Каварна, Ген. Тошево още от началото на август. Най-много учители се търсят чрез Бюрата по труда в област Добрич, казват екпертите.На ден се обяват над 10 до 20 позиции. В справката на дирекцията за 19 септември е обявено, че се търсят учители в гимназиален етап на обучение – с квалификация по информатика и компютърни науки, по история и география, за практическо обучение – транспортна техника и технологии, хранителни технологии,по български език и литуратура, по английски език. Има обяви и за търсене на страши учители.

„Най-много обявени свободни работни места има за учители по български език и литература,математика, информационни технологии и учители в начален етап", съобщават от Регионалното управление на образованието в Добрич.

„За свободните работни места за учители в началния етап – 1-4 клас, има достатъчно кандидати - по около 30 подадени заявления за едно работно място. За останалите посочени специалности кандидатите са много малко", казват още образователните експерти.„В началото на учебната година всички училища в област Добрич са обезпечени с педагогически специалисти. Има само отделни обяви, които по причини възникнали в последния момент - майчинство, болнични и др", добавят те.