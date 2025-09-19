На 23 септември на брифинг в 10:00 ч. в зала 201 на Община Шумен ще бъдат демонстрирани възможностите на сайта и на портала за сигнали.

От 15 септември Община Шумен е с действащ нов сайт, който към момента е в период на тестове. Интернет страницата е напълно обновена в изпълнение на поетия ангажимент в управленската програма на кмета проф. Христо Христов за осигуряване на удобна за гражданите дигитална платформа и онлайн достъп до услуги, в т.ч. за подаване на сигнали. До няколко дни тестовият период ще приключи. На 23 септември в 10:00 ч. Община Шумен ще даде брифинг от 10:00 ч. в зала 201, на който работата на сайта и платформата за сигнали ще бъдат демонстрирани.

Към момента сайтът е достъпен и може да се използва в условия на тестова среда. Пробите текат от събота, 13 септември, и обхващат цялата функционалност. Извършва се прехвърляне на данни от стария сайт, обучение за работа с новия, въвеждане в експлоатация на нови модули, архивиране и актуализиране на масиви. Допълването на съдържание в новата страница продължава, вкл. оторизираните служители могат да генерират ново съдържание и да го публикуват.

Функционира и новият за Шумен портал за сигнали от гражданите, съгласно най-добрите практики в дигиталните комуникационни услуги. И към момента сигналите се приемат, обработват и насочват за работа към администрацията, независимо че платформата е все още в тестова среда. Порталът поддържа опция за подаване на сигнал с геолокация и снимки, списък на сигналите и търсачка в тях, детайли и подробности по тях, потвърждаване на идентичност и верифициране чрез линк за потвърждение от имейл адреса на подателя, генериране на автоматично съобщение за статуса на сигнала и др. При подаването гражданите сами избират дали сигналът им да е видим от други хора, или само от служителите на Общината. Администрацията е с оторизиран достъп, а опазването на личните данни е гарантирано съгласно закона. При подаването на сигнал през мобилно устройство, таблет или настолен компютър, гражданите ще могат да избират между повече от десет опции за вид на сигнала, за да не се налага да пишат – напр. сигнал за опасни сграда или дърво, теч, дупка, сметище, повреден мост, липсваща табела, застрашен паметник на културата и др. Има и опция за предложения към общинската администрация. Налични са и правила и условия за подаване на сигнал.

Сайтът е напълно обновен и с изцяло нов дизайн със съответните технологични защити и съгласно най-новите стандарти. Направена е и първоначалната SEO оптимизация, в т.ч. и в търсещите машини. Одитиран е за достъпност и настройките за сигурност по линия насоките на Министерството на електронното управление.

Независимо от тестовия период всички услуги и плащания през сайта на Общината са достъпни и гражданите могат използват познатата функционалност, както и досега.