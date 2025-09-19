Километрично задръстване в Кърджали, такситата отказват да возят клиенти

Хиляди тръгнаха за Гърция за предстоящите три почивни дни и образуваха километрично задръстване в Кърджали в следобедните часове. Опашката от автомобили започва от самия вход на града и се простира до изхода му по посока границата. Най-тежка е ситуацията на кръговото кръстовище на автогарата.

Заради убийственият трафик такситата отказват да изпълняват поръчки за кварталите "Веселчане" и "Гледка". Достигането до тях отнема повече от 40 минути.

Освен огромния поток от автомобили причина за тапата са и ремонтите по бул. "Беломорски", който поема основния трафик от преминаващи през Кърджали. Градът няма околовръстен път и това е причина за хроничните задръствания и тежкия трафик, особено през лятото и в почивните дни.