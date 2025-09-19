Русенски лекари и експерти ще дадат практични насоки за родителството на 25 септември

На 25 септември /четвъртък/ от 10 ч. в зала „Култура" на ул. „Цариброд" 3 ще се проведе поредното издание на Училище за родители, съобщиха от пресцентъра на Община Русе. Инициативата има за цел да подпомогне бъдещи и настоящи родители чрез срещи със специалисти, които ще представят ценни съвети и добри практики за отглеждането и развитието на децата.

В рамките на събитието ще бъдат разгледани три теми. Д-р Румина Василева, акушер-гинеколог в УМБАЛ „Медика", ще говори за „Следродилен период. Контрацепция и полов живот след раждане". За „Заместващо хранене на кърмачето и малкото дете" ще обясни д-р Лилия Георгиева, неонатолог в УМБАЛ „Канев". „Какво се случва в семейството, когато се появи второ дете?" и „Родителски БЪРНАУТ - как да се справим с него?" ще е темата, по която лектори ще бъдат специалисти от екипа за ранно детско развитие.

Лекциите са със свободен вход и в тях могат да се включат всички родители и бъдещи родители, които искат да обогатят знанията си и да получат професионални насоки за отглеждането на своите деца. Събитието е част от програмата „Академия за родители към Община Русе".