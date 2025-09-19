Амфетамини, канабис и флакони райски газ са иззети от известни на МВР в Добричко

На 18 септември при сцециализирана полицейска акция .в село Орляк е извършена проверка на лица, известни на МВР, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.. При извършен обиск на 26-годишен мъж са намерени 7 хартиени свивки със съдържание бяло кристално вещество, реагиращо на амфетамин, с тегло 2.49 гр.При проведени допълнителни полицейски действия в частен дом в село Карапелит, обитаван от 46-годишен мъж, са отрити и иззети са хартиена свивка със съдържание бяло кристално вещество, реагиращо на амфетамин, с тегло 0.77 грама и два флакона диазотен оксид - райски газ, всеки с вместимост 500мл. При обиск на 25-годишен мъж от селото са намерени 4 хартиени свивки със съдържание бяло кристално вещество, реагиращо на амфетамин, с тегло 1.26 гр. Лицата са задържани в Районното управление на МВР в Тервел. Образувани са досъдебни производства.

При сцелиализирана полицейска операция на 18 септември в Каварна в близост до средно училище „Стефан Караджа" по ул, „България" е извършена проверка на лек автомобил „Пежо 307", управляван от 31-годишен мъж, известен на МВР. При последвалата проверка на автомобила са открити и иззети алуминиево фолио със съдържание бяло вещество на кристали, реагиращо на амфетамин, с тегло 0,38гр. Лицето е задържано и е образувано досъдебно производство.

На 18 септември по ул. „Огоста" в Добрич при проверка на лек автомобил „Пежо" с френски регистрционен номер в едно от лицата в колата – 33-годишен мъж от село Каменар, изветен на МВР, е открито и предадено с протокол за доброволно предаване полиетиленово пакетче със съдържание бяло кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин, с тегло 0.27 гр и пакетче със съдържание суха зелена тревна маса, реагираща на канабис, с тегло 0.46 гр. Образувано е бързо полицейско производство.