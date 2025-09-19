Съдът в Плевен остави в ареста петимата от групата за разпространение на наркотици

Съдът в Плевен остави в ареста петимата задържани за разпространение на наркотици, съобщиха от Окръжния съд.

В Окръжен съд - Плевен са постъпили днес искания от прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" на петимата задържани за участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Състав на Окръжния съд е уважил исканията на прокуратурата, като е наложил и на петимата мярка за неотклонение „задържане под стража". В мотивите си съдът е посочил, че те са задържани за престъпления с висока степен на обществена опасност, съчетана с реална опасност от укриване и извършване на престъпления, съобщи БТА.

Определенията не са окончателни. Те могат да бъдат обжалвани пред Апелативен съд – Велико Търново, в тридневен срок, считано от днес, казаха още от пресцентъра.

Задържането на петимата е станало по време на специализирана полицейска операция на ГДБОП срещу наркоразпространението в Плевен. Операцията е осъществена е със съдействието на служители на Областната дирекция на МВР в Плевен.