ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна ад...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21329445 www.24chasa.bg

Водят младежа, който уби майка си във Варна, в психиатрията в Ловеч

Надежда Алексиева

[email protected]

1608
Майката е била открита мъртва в градинката до бл. 6 във варненския кв. "Чайка". Снимка: Надежда Алексиева.

24-годишен мъж с инициали Д.Е. е привлечен в качеството му на обвиняем за убийството на неговата майка, по искане на Окръжна прокуратура - Варна той е задържан под стража и е настанен за изследване в специализирано лечебно заведение, съобщават от пресцентъра на апелативната прокуратура.

Младият мъж е с постоянна мярка "задържане под стража", но по искане на прокуратурата ще бъде настанен в психиатрично заведение за изследване, което ще бъде извършено в психиатричната болница към затвора в Ловеч.

Тежкото престъпление е извършено в ранните часове на 18 септември в ж.к. „Чайка". Според аутопсията, смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето.

По информация на "24 часа" майката е открила сина си да взима наркотици в градинката до бл. 6 в квартала и така се е стигнало до трагедията.

Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни за това, че Д.Е. е употребявал високорискови наркотични вещества.

Майката е била открита мъртва в градинката до бл. 6 във варненския кв. "Чайка". Снимка: Надежда Алексиева.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание