Водят младежа, който уби майка си във Варна, в психиатрията в Ловеч

24-годишен мъж с инициали Д.Е. е привлечен в качеството му на обвиняем за убийството на неговата майка, по искане на Окръжна прокуратура - Варна той е задържан под стража и е настанен за изследване в специализирано лечебно заведение, съобщават от пресцентъра на апелативната прокуратура.

Младият мъж е с постоянна мярка "задържане под стража", но по искане на прокуратурата ще бъде настанен в психиатрично заведение за изследване, което ще бъде извършено в психиатричната болница към затвора в Ловеч.

Тежкото престъпление е извършено в ранните часове на 18 септември в ж.к. „Чайка". Според аутопсията, смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето.

По информация на "24 часа" майката е открила сина си да взима наркотици в градинката до бл. 6 в квартала и така се е стигнало до трагедията.

Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни за това, че Д.Е. е употребявал високорискови наркотични вещества.