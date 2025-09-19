ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна ад...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21329527 www.24chasa.bg

Църквата: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги във фейсбук

1208
Патриарх Даниил пред базиликата “Св. София”. Снимка: Георги Палейков

Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Това обявиха от БПЦ, след като във фейсбук се разпространява подобен клип, генериран с изкуствен интелект. Ето какво пишат от църквата:

"Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на „изкуствен интелект" (AI) образът и гласът на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит патриарх Даниил са подменени и са представени манипулативно. Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.

Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.

Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая."

Патриарх Даниил пред базиликата “Св. София”.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание