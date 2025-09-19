Църквата: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги във фейсбук

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Това обявиха от БПЦ, след като във фейсбук се разпространява подобен клип, генериран с изкуствен интелект. Ето какво пишат от църквата:

"Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на „изкуствен интелект" (AI) образът и гласът на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит патриарх Даниил са подменени и са представени манипулативно. Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.

Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.

Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая."