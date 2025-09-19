Условни присъди получиха двама фелдшери в Тервел за смъртта на пациент

Окръжният съд в Добрич призна за виновни двама подсъдими по дело за причиняване на смърт на пациент при професионална непредпазливост и им наложи наказания лишаване от свобода за срок от 1 година, чието изтърпяване е отложено с 3-годишен изпитателен срок.

Съдебният състав призна за виновни подсъдимите по повдигнатото им обвинение, че на 9 август 2021 г., в град Тервел при условията на независимо съпричиняване, при изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - оказване на спешна медицинска помощ в качеството им на специалисти по здравни грижи – фелдшери, не са оказали необходимата спешна медицинска помощ на пациент, посетил Филиала за спешна медицинска помощ в Тервел, и не приложили правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, с което съпричинили смъртта на пациента.

Според обвинението, подсъдимите не са направили адекватна преценка за животозастрашаващото състояние, в което се е намирал пациентът, и не са преценили правилно необходимостта от спешното му транспортиране с линейка до най-близкото лечебно заведение, предоставящо специализирано лечение. Болният бил насочен от тях към специалист – кардиолог, при който да отиде не със специализиран транспорт, а със собствен такъв. Той бил откаран от близките си до Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич, където по спешност бил извикан реанимационен екип, но, въпреки предприетите реанимационни действия, пациентът починал.

Съдът уважи предявените от трима наследници на пострадалия граждански искове в общ размер на 340 000 лв., представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Исковете са предявени срещу Центъра за спешна медицинска помощ – Добрич.