Персонален НОИ от "24 часа": Как да получите удостоверение за изплатена българска пенсия за чужбина

“24 часа” и седмичникът за втората половина от живота “Клуб 100” имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

В специалния проект “Персонален НОИ” всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в “24 часа”, “Клуб 100” и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg.

За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №84, за “Персонален НОИ”.

Живея в Испания. Пенсионер съм и в Испания, и в България. Как мога да получа удостоверение за изплатена българска пенсия? Трябва да представя документа пред испанския НОИ. Живко Кузов

С удостоверение образец УП-19 лицата могат да докажат при необходимост пред чужди компетентни институции вида и месечния размер на получаваните пенсии и добавки към тях за определен период от време. Правното основание за издаване на удостоверението е чл. 89 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Компетентна институция за издаване на удостоверение УП-19 за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за ползване в друга държава е НОИ са териториалните поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) или централното управление (ЦУ) на НОИ, дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д ЕРМД) в зависимост от това кой изплаща пенсията/ите и добавката/ите.

Искането за издаване на удостоверение обр. УП-19 може да се подаде по някой от следните начини:

1. По електронен път, като се използват средства за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ или от Националната агенция за приходите (НАП):

- през Единния портал за електронни услуги на НОИ (ЕПЕУ), наличен на интернет страницата на института – www.noi.bg. За целта от Каталога на услугите се избира услуга №14;

- през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерството на електронното управление (МЕУ);

- през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на МЕУ.

2. На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор.

3. В център за административно обслужване (ЦАО) в ТП или ЦУ на НОИ.

Съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от НОИ, за издаване на удостоверение обр. УП-19 се дължи такса, която е в зависимост от броя на месеците, за които се удостоверява месечният размер на пенсията, а също и в зависимост от това дали предоставянето му ще бъде на хартиен носител, или по електронен път. Дължащата се сума за такса е, както следва:

- за период до 12 месеца включително – 6 лв. с ДДС (3,07 евро) на хартиен носител и 5,40 лв. (2,76 евро) по електронен път;

- за период от 12 до 36 месеца включително - 7,20 лв. с ДДС (3,68 евро) на хартиен носител и 6,48 лв. (3,31 евро) по електронен път;

- над 36 месеца - 8,40 лв. с ДДС (4,29 евро) на хартиен носител и 7,56 лв. (3,87 евро) по електронен път;

Посочената такса може да бъде внесена от лицето или негов пълномощник в ЦАО на съответното ТП/ЦУ на НОИ или по банков път с платежно нареждане по транзитната сметка за набиране на такси на съответното ТП на НОИ или по банковата сметка на ЦУ на НОИ.

Следва да имате предвид, че банковите преводни разноски са за ваша сметка, поради което следва да ги заплатите отделно, така че по посочената банкова сметка да постъпи цялата дължима сума.

Удостоверението се получава:

- лично срещу подпис в ЦАО, в ТП или ЦУ на НОИ;

- чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес за кореспонденция;

- по електронен път през ССЕВ.