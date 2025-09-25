Васил Терзиев: Не предлагаме червена зона в центъра, защото няма подкрепа от софиянци

Не предлагаме червена зона за паркиране в идеалния център на София, защото тази идея не намери подкрепа от софиянци, които участваха в анкетата, нито данните, получени от Центъра за градска мобилност доказват нуждата да има такава. Това заяви в отговор на въпрос на "24 часа" кметът на София Васил Терзиев. След края на сесията на СОС той коментира внесеният от него и група общински съветници от ПП-ДБ, сред които и председателя на общинския съвет Цветомир Петров, доклад за промени в паркирането.

Кметът уточни, че червена зона за паркиране може да бъде предложена в последващ доклад за промени.

"Нашето предложение е доста разумно и като обхват на синята и зелената зона, и като цени. Никой никога не би казал, че е щастлив от това, че му се вдигат данъци, такси, че трябва да плаща повече в магазина. В случая обаче, ако искаме да има ред в паркирането, да има нужните средства за инвестиции, тези реформи трябва да се направят. Една от тях е каква да е цената на винетния стикер за живеещите. Знаете, че в някои зони има продадени повече винетни стикери от броя на паркоместата. Затова трябва да намерим начин, по който това да се балансира иначе винаги ще има проблем с намирането на места. Смятаме, че в случая решението е по-висока цена за втори автомобил и ограничение на домакинствата да имат право на до 2 винетни стикера. Целта ни е едно домакинство с една кола в рамките на няколко минути да може да намери място за паркиране в близост до дома. За втора кола - цената ще е по-скъпа, но все пак е възможно да има стикер, а за трета кола смятаме, че е невъзможно да се постигне предвид ограничения брой места в зоните", обясни кметът.

Предлага се винетният стикер за първа кола за синя зона от 150 лв. сега да стане 300 лв. Разделено на 12 месеца, прави 25 лв. месечно, или по 3 лв. на ден, изчисли Терзиев.

Според него с увеличаването на цената на служебния абонамент за паркиране, броят на заетите паркоместа от фирми и учреждения, ще се редуцира.

"Представили сме нашите виждания за реформи. Затова в момента тече обществено обсъждане и всяко разумно предложение ще бъде разгледано. Призовавам гражданите да се включат и този доклад може да претърпи корекции. Не е важно кой доклад ще бъде подкрепен - нашият или на "Спаси София", важното е да се вземе решение и да има реформа на паркирането, да се облекчат хората, които живеят в зоните, да се махнат колите от тротоарите и да имаме инструменти за облагородяване на кварталите. Това е включено в нашето предложение за разлика от другото - част от средствата, постъпили от паркирането, да се инвестират обратно в кварталите. За мен е важно да се вземат най-добрите решения и се надявам да получим подкрепа, за да има някакъв прогрес", подчерта Терзиев.

Той е склонен да се обсъди окрупняване на подзоните в центъра, за да могат живеещите там да имат право да търсят паркомясто в по-голям участък. Такова предложение има в доклада на "Спаси София".

Терзиев обясни, че ще търси подкрепа от всички групи в СОС за промените.

По-рано днес от "Спаси София" поканиха Терзиев и групата на ПП-ДБ в СОС на преговори за реформата в паркирането.