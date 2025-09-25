Апелативният съд в Пловдив остави зад решетките турчин, спипан да пренася фалшиви евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванат е с 979 броя банкноти, в купюри от по 20 евро

Апелативният съд в Пловдив потвърди определението "задържане под стража" на окръжните магистрати в Хасково за турския гражданин Шахбеддин Лечин, хванат да пренася през граница фалшиви евро.

На 13 септември т.г. 60-годишният мъж на ГКПП „Капитан Андреево" пренесъл през границата на страната от Турция в България подправени парични знаци - 979 броя евро банкноти, в купюри от по 20 евро, като знаел, че са фалшиви.

Хасковският окръжен съд е приел, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричасността към деянието на 60-годишният мъж. Апелативните магистрати в Пловдив смятат, че обвиняемият може да се укрие или, ако бъде пуснат да извърши ново престъпление и затова го остави в ареста за постоянно.

Определението на Апелативния съд е окончателно.