В рамките на общ проект за устойчиви градове представители на община Кишинев и Асоциацията за развитие на Галац посетиха София, за да обменят опит по темата за климатичната адаптация. Домакин бе Асоциация за развитие на София, която представи своя пилотен проект – новаторска инициатива за преобразяване на градската среда с активно участие на гражданите.

Проектът е реализиран в гъсто застроената зона около Лъвов мост – район, уязвим към ефекта на градския топлинен остров. Той включва обновяване на двора на общинска сграда и превръщането му в така нареченото климатично убежище – обществено пространство, предназначено да намали топлинния стрес чрез озеленяване, сенчести конструкции, водни елементи и достъпни места за отдих.

Инициативата е част от проекта Be Ready по програма Интеррег Дунав, съфинансиран от Европейския съюз.

Проектът показва как с преосмисляне на недостатъчно използвани общински площи може да се допринесе за адаптацията към климатичните промени.

Ключов момент от посещението беше диалогът с местни лидери и активни участници в промяната. Делегацията от Кишинев и Галац проведе ползотворна среща с общинските съветници Екатерина Йорданова , Севделина Петрова и Цветелина Заркин, с кмета на район "Сердика" Момчил Даскалов и със заместник-кмета Диляна Стоянова. Те споделиха за усилията на Столична община в областта на климатичната адаптация. Общинските лидери обърнаха внимание върху необходимостта от съгласуване на приоритетите на местната власт с климатичните цели и потребностите на гражданите.

В оформянето на пространството се включиха и младитe художници от студио „Възел". Техните произведения оживяват новото климатично убежище, превръщайки го не само в красиво, но и ангажиращо пространство. Визуалните им инсталации разказват истории, които информират и вдъхновяват гражданите да се включат в темата за климатичната адаптация.

Доброволци също се включиха активно в изграждането на климатичното убежище – ясен знак, че ангажираността на местната общност е от ключово значение за дългосрочния успех и устойчивост на подобни инициативи.

Посещението събра на едно място широка мрежа от заинтересовани страни – фондация BCause, Клийнтех България, Зелена София, JTI и други, демонстрирайки как частният сектор и гражданското общество могат да подкрепят усилията на общините.