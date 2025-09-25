Близо 100% от шофьорите спазват ограниченията за скорост по извънградските пътища в страната

Делът на шофьорите, които спазват ограниченията за скорост по извънградските пътища, е 96%, на магистралите 93%, а в градовете 56%. Данните са от мащабно национално проучване на рисковите фактори по пътищата, проведено в рамките на европейския проект TRENDLINE, съобщиха от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата".

Инициативата надгражда резултатите от предходния проект Baseline. Измерени са шест ключови показатели за ефективност (КПЕ) на базата на наблюдения на десетки хиляди превозни средства и анкети с хиляди водачи в цялата страна.

Според данните 31% от велосипедистите извън населени места и 18% в градски условия носят каски. От друга страна 96% от мотоциклетистите носят каски докато карат извън населени места, 92% в застроени зони, а по магистралите над 99%.

Наблюдава се чувствителен ръст при използването на колани, основно движен от промяна в поведението на пътниците. Утвърждава се практиката за поставяне на колани и на задните седалки, която доскоро е била изключение. Данните показват, че докато шофьорите и пътниците на предна седалка имат традиционно високи нива на употреба, най-значителен е ръстът при пътниците на задна седалка на всички видове пътища.

Степента на разсейване на водачите поради използване на мобилни устройства остава непроменена през последните години, с минимално подобрение единствено в градски условия. Минимално подобрение на концентрацията се забелязва при шофиране в градовете. Няма съществена промяна и при шофьорите, качили се зад волана след употреба на алкохол.

България участва в проекта TRENDLINE заедно с още 24 държави членки на ЕС, както и четири други европейски държави като наблюдатели. Проектът стартира през октомври 2022 г., а целта му е да бъдат измерени и сравнени ключови показатели за ефективност (КПЕ) в сферата на безопасността на движението по пътищата и да бъдат използвани като основа за формулирането на по-добри политики.

От 7 септември влязоха сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Според тях, забраната за превишаване на максимално допустимите скорости ще се прилага и за средната скорост в определен участък от пътя. Системата за контрол ще използва камери, монтирани в началото и края на отсечката, като „средна скорост" е дефинирана като скоростта, с която превозно средство изминава за определено време определен участък от пътя, установена с автоматизирано техническо средство или система за секционен контрол.