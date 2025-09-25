25 грама канабис иззеха в Добрич при проверки на известни на МВР лица за дрога

25 грама канабис иззеха полицаи в Добрич, продължават проверките на известни на МВР лица за дрога, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.На 24 септември в 20.30 ч. при проведена специализирана полицейска операция по противодействие и ограничаване употребата и разпространението на наркотични вещества от служители на сектор „Криминална полиция" при Първо районно управление на МВР– Добрич, е извършена проверка на 29-годишен мъж от града - известен на МВР, който доброволно предава суха тревна маса. При проведения полеви тест веществото реагира на канабис с тегло 25 гр.. Лицето е задържано за 24 часа, образувано е бързо полицейско производство. Пак на 24 септември в 17.10 ч. в Добрич по ул. „Опълченска" при проверка на автопатрул на 28-годишен мъж от града - известен на МВР, той предава 2 полиетиленови пликчета със съдържание суха тревна маса. При проведения полеви тест веществото реагира на канабис с тегло 0.83 гр. На 23 септември в Добрич по ул. „Христо Ботев" при проверка 32-годишен мъж от града - известен на МВР, предава една хартиена свивка със съдържание суха тревна маса. При проведения полеви тест веществото реагира на канабис с тегло 0.94 гр.

Пак на 23 септември в 14 часа в село Орляк от служители на Районното управление на МВР-Тервел, е извършена проверка на 38-годишен мъж от селото – известен на МВР, в който е установена една сгъвка от хартия с неправилна форма, съдържаща вещество на кристали. При извършения полеви тест веществото реагира на метаамфетамин тегло от 0,21 гр. Лицето е задържано за 24 часа, образувано е досъдебно производство. На 22 септември около 23.30 ч. на тел.112 е получен сигнал от 37-годишен мъж от Добрич-известен на МВР, за това, че майката на децата му – 39-годишна, известна на МВР , държи в себе си наркотични вещества. От автопатрул на Първо районноуправление на МВР-Добрич, е извършена проверка на лицето пред жилищен блок, в близост до нея е намерено полиетиленово пликче със съдържание зелена тревна маса. След извършения полеви тест, веществото реагира на канабис с тегло 0.57 гр. Образувано е досъдебно производство.