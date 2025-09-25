Министър Вълчев: Трябва да продължим с усилията и инвестициите за изграждане на детски ясли

Имаме готови стандарти за ранно детско развитие, през следващата седмица ще ги публикуваме, но няма да бързаме да ги утвърждаваме. Ще имаме поне три месеца, в които ще можем да усъвършенстваме тези стандарти. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на националната конференция "Водим бъдещето за ръка", посветена на ранното детско развитие.

Форумът се организира от Министерството на образованието и науката днес в "Интер експо център". На него директорът на Института по образование проф. д-р Галин Цоков представи концепция за учебен план за специалността "Учене и грижи в ранна детска възраст за деца от 0 до 3 години".

Факт е, че имаме предизвикателство с достъпа до яслени групи, като в София няма достатъчно места за яслени групи и трябва да продължим с усилията, с инвестициите, да изграждаме детски ясли. Друго предизвикателство е свързано с обезпечаването на специалисти и има недостиг на медицински специалисти, като цяло, и на медицински сестри в яслите. Имаме нужда между 2,5 и три пъти повече медицински сестри от тези, които работят в яслите, каза министър Красимир Вълчев, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че водещата роля в най-ранната детска възраст е на медицинските грижи и тя е при децата от 0 до 3 години. Затова се предлага и тази нова специалност, която не е от професионалното направление "Педагогика", а е от професионалното направление "Здравни грижи". Тя ще бъде хибридна специалност.

Министър Вълчев заяви, че самостоятелните ясли са добри и те трябва да продължат да функционират.

Работим и по механизма за обхващането на всички деца, включително и на тези на 3 години в детските градини, каза образователният министър. Той говори за пореден път и за промените в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с нивото на владеене на българския език от децата и с т.нар. езикова интеграция.

Специалността "Учене и грижи в ранна детска възраст за деца от 0 до 3 години" ще е бакалавърска и ще е в професионалното направление "Здравни грижи". Тя може да се изучава в университетите, които имат медицински и педагогически специалности, както може да има и съвместни програми между университети, каза проф. Галин Цоков, представяйки новата специалност. По думите му тази специалност ще осъществява холистичен подход при обучението на деца от 0 до 3 години.

Форумът постави акцент върху предложените законодателни промени за създаване на нова професионална квалификация за "специалист по ранно учене и грижи" в отговор на нарастващия недостиг на медицински кадри и специалисти в яслите и детските градини.

Д-р Аквиле Мотиеюнайте-Шулмайстер, анализатор на образователни политики и системи в Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) към Европейската комисия, представи данни за образованието и грижите в ранна детска възраст в Европейския съюз. В България ранното детско развитие е в ресора на две министерства - на Министерството на образованието и науката, и на Министерството на здравеопазването, и това води до някои предизвикателства, отбеляза д-р Аквиле Мотиеюнайте-Шулмайстер.

По думите й добре е, че България обмисля разработването на учебни програми за децата в яслена възраст. Служителите в яслите са много добре образовани, повечето от тях са с бакалавърска степен, но много често са ниско платени и има текучество. Необходими са съвместни дейности на всички нива - на екипно ниво, в детските ясли, на предучилищно и училищно ниво, и между ресорните министерства, каза д-р Аквиле Мотиеюнайте-Шулмайстер.

Форумът беше открит от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Михалевска. Приветсвтие отправи и заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева. Сред присъстващите на форума беше и началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова

В националната конференция участват над 150 професионалисти, експерти и специалисти в областта на ранното детско развитие. Сред тях са учени, представители на работодателските и неправителствените организации, директори на детски градини, ясли, медицински сестри и учители. Целта на събитието е да инициира максимално широк диалог с всички заинтересовани страни за бъдещата подготовка на специалистите, поясниха от МОН.