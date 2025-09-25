Областният управител на София прие владението на банята в "Горна баня"

Областният управител на София Стефан Арсова при днес владението на банята в "Горна баня" от кмета на район „Овча купел" Ангел Стефанов . Предаването е в следствие на решение № 341 от 15 май 2025 г. на Столичния общински съвет, с което се даде ход на процедурата по прехвърлянето.

Още в началото на месец май кметът на София Васил Терзиев пое ангажимент процесът по връщане на сградата на банята в "Горна баня" да започне незабавно. Въпреки заявените намерения, реалните действия бяха предприети едва преди две седмици – пет месеца след първоначалното обещание, обясниха от областната администрация.

С оглед избягване на допълнително забавяне, областният управител на София Стефан Арсов пое инициативата да придвижи процедурата възможно най-бързо и ефективно. Той подчерта, че за него е приоритет сградата - ценен паметник на културата и символ за местната общност - да бъде върната за управление на Столична община в рамките на минимално необходимия срок.

„Хората очакват конкретни резултати. Моята отговорност е административните действия да бъдат завършени прозрачно и без отлагане", заяви Арсов.

С приемането на владението областна администрация София, в лицето на областния управител Стефан Арсов, изпълнява публично поетият ангажимент към жителите на квартал Горна баня за връщане на минералната баня под управлението на общината. След пет месеца забавяне от страна на Столична община, процедурата беше доведена до завършек. Показателен пример за целенасочена политика, висока отговорност и ангажираност в интерес на гражданите и съхраняването на културното наследство на столицата, подчертават от областната администрация.