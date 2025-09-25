ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Момичета заснеха клип как тормозят своя съученичка - карат я да коленичи и да целува обувки

На видеото се вижда как група момичета бият, скубят и принуждават своя връстничка да коленичи и да целува обувките на друго момиче Снимка: Pixabay

 Клипове, показващи унижения над момиче, заснети от самите извършители, се разпространяват в социалните мрежи. Във видеата няколко момичета упражняват насилие над своя връстничка. Случката е от София. 

В едно от тях се вижда как едно от момичетата пита другото:

- И на въпроса, който ми зададе преди няколко седмици "мразя ли те?", да.

Едно от момичетата дърпа своя връстничка за косата и ѝ казва: "Няма да се правиш на интересна".

Казва ѝ "върви!" и я дръпва за косата отново. Удря ѝ шамари. Това предизвиква смях у момичето, което снима клипа.

Цялата случка се развива пред очите на около 8 други деца, които наблюдават насилието. Едно от тях отива до момичето, на което е дърпано косата и го кара да застане на колене и да ѝ се моли. След това друго момиче дърпа детето, което е на колене и го поваля на земята. Рита го. 

Снимащата клипа се обръща към момичето, което е на земята с думите: "Знаеш ли как може да те смачка?".

Някои от децата призовават насилничките да спрат, но те отговарят с: "Няма стига, млъкни!".

От разговорите между децата се разбира, че спорът е избухнал вероятно заради слухове за голи снимки на едно от тях.

Развива се следният диалог:

- Не се опитвай да ми вдигаш гард. Посегнеш ли ми... Мога да те пребия от бой, но няма да ми посегнеш.

- Извинявай, извинявай! Моля те не ме бий, ще направя всичко, само не ме бий.

- Какво всичко? Ще се съблечеш ли гола, хайде!

Момичето, което снима клипа подканва с: "Давай, 5 шамара ѝ забий. Или се се събличаш гола, или те бие, а тя много бие".

Детето, което заплашва момичето го дръпва за косата и го поваля на земята отново и казва: "Какво, ще ми пускаш ли жалба. Ще се повтаря ли това?"

"Ще те убия!", заканва се момичето, което тормози връстничката си. Пак я дърпа за косата и я поваля на земята. Удря ѝ още шамари.

Момичето което снима приканва детето, което е на земята да си съблече тениската или панталоните. Ако ли не - щяла да бъде спукана от бой. Призовават я да избере за 30 секунди, иначе нямало да има избор. Пак ѝ дърпат косата, за да легне напълно на земята. Ритат я и опитват да я съблекат. Получава и нова порция удари по лицето и главата, докато обещава, че няма да се повтори поведението ѝ, което според тях е предизвикало насилието.

Публикуването на кадрите предизвика силна обществена реакция – стотици потребители изразиха възмущение и осъдиха насилието.                          

