Арестуваха двама рецидивисти от София, ограбили мъж в подлез

Полиция

Столични криминалисти разкриха грабеж над мъж в един от подлезите на бул. "Цариградско шосе", съобщават от МВР. 

На 8 септември той съобщил в Първо РУ, че рано сутринта в подлеза двама непознати го нападнали и му отнели скъпоструващ велосипед, издърпали от рамото му раница, в която имало дамски златен пръстен, мобилен телефон, лични документи и сумата от 160 лева. Криминалисти от управлението започнали незабавна работа и много скоро в хода на разследването били установени извършителите. Те били задържани на домашните им адреси в столичния квартал „Христо Ботев", а велосипедът и раницата, които били продадени на техни познати в същия квартал, са намерени и иззети. Двамата мъже са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа, те имат предишни криминални прояви за грабежи, кражби и притежание на наркотици. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 198 от НК. Събраните материали са докладвани в Софийска районна прокуратура, на двамата извършители са повдигнати обвинения.

Полиция

