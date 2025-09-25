Разбиха наркооранжерия в село Житница, иззети са 6 кг марихуана

Районната прокуратура в Добрич привлече към наказателна отговорност за отглеждане на растения от рода на конопа без разрешително 37-годишен мъж. На В.Д. е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК.

На 24 септември от служители на ГДБОП е реализирана полицейска операция. При извършени процесуални действия, в частен имот в село Житница близо до град Добрич, е разкрита добре оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. Иззети са 22 засадени растения в различен стадий на растеж, както и 28 растения, подготвени за сушене. Намерена е иззета суха тревиста маса, чието тегло според първоначалните данни е около 6 кг. Иззети са също лампи, вентилатори, климатични системи и други приспособления, спомагащи развитието на незаконната дейност, торове и електронна везна.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под наблюдението на прокурор от Районната прокуратура в Добрич. Предстои анализ на всички доказателства с оглед прецизиране на обвинението. Назначени са експертни изследвания на растенията и на сухата маса. В.Д. е неосъждан и не е известен на органите на реда до момента. Определена му е мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 5000 лева.