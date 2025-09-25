Пловдивчанин се хвали как лети с 220 км/ч по магистралата, изпреварва в аварийната лента (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

22-годишният Димитър Цанов е глобяван за превишена скорост

Нямал постоянна работа, водел се социален асистент на дядо си

С безразсъдно шофиране с 220 км/час и изпреварване в аварийната лента на магистралата се хвали в клип пловдивчанинът Димитър Цанов. Той е публикуван в инстаграм профила му.

"Всекидневно нарушава ограниченията както в града, така и извън него. На пътя Пловдив–Панагюрище е карал с над 220 км/ч. Това е безотговорно", алармира наш читател. Той настоява "на такива хора да се отнемат книжките, защото са опасни".

Репортерска проверка установи, че мерцедесът, който Димитър Цанов управлява, е регистриран на името му. А справка в МВР показа, че 22-годишният мъж е глобяван многократно, като някои от нарушенията му са именно за висока скорост.

От профилите в социалните мрежи на Цанов става ясно, че той е силно привързан към автомобила си - голяма част от снимките му са именно на мерцедеса.

Самият Цанов е посочил, че живее в Пловдив, а родът му е от хисарското село Красново.

"Родом е от Красново, но живее и в Пловдив. Родителите му имат апартамент. Не е на постоянна работа. През лятото изкара малко повече от месец на дюнерджийницата в селото", разказаха пред "24 часа" местни. По думите им бащата на Цанов движи работата по отглеждането на розов масив в селото, който не е негова собственост, а майката на младия мъж работи в Пловдив в някое от предприятията.

Младият мъж се водел социален асистент на своя дядо в Красново.