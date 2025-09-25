Лекарка от Добрич валидира пощенска марка с лика си

Д-р Гергана Мачева, която работи в хирургическото отделение на болницата в Добрич, валидира с вълнение пощенска марка с лика й на Военното грабище-музей в града на 25 септември – Деня на Добрич, по повод 85-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България през септември 1940 г. след подписването на Крайовския договор на 7 септември. Тя постави печата върху марката и после тръгна за работното си място в болницата.

„За мен е голяма част да бъда лице на марката, да я вилидирам в Деня Добрич, тъй като съм родена в този град и работя тук", каза д-р Манчева.„Инициативата за тази пощенска марка, посветена на 80-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа към България, се роди на Еньовден преди 5 години в етнографския комплекс в Балчик. В програмата танцува състав на читалище „Васил Левски" в града. В него участваше Гергана, която тогава беше 16-годишна. Когато разглеждахме много снимки за марката, бяхме се насочили към момиче в народна носия, лицето на Гергана просто изпъкна и изборът не беше никак труден. Не е правена специално снимка на Гергана. Използвана е снимката, докато танцува", каза Маруся Костова, председател на сдружение „Българско наследство" в Балчик и директор на международния форум „Българско наследство", който вече 11 години се провежда през август в Белия град.

Маруся Костова връчи след ритуала по валидирането и специалната купа на сдружението на ръководителя на Областната рощенска станция-Добрич, Светослав Гочев и на председателя на филателното дружество в Добрич Димитър Чернев за активно участие в подготовката на изданията на международния форум „Българско наследство".

На Военното гробище беше валидирана и още една пощенска марка с винетка. Марката е с изображение на бялата лястовица – символ на надеждата и на Добруджа. Винетката е корицата на книгата на писателя-изследовател Георги Казанджиев от Добрич „ 85 години от възвръщането на на Южна Добруджа към България 1940-2025". Той заедно с д-рМанчева валидираха марката.