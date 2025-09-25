След мерките: 36 % повече студенти се обучават за медицински сестри в университетите

„Направихме специалностите медицинска сестра и акушерка безплатни за обучение. Добрата новина е, че тази година имаме 36% повече записани студенти, но тази крачка не е достатъчна.". Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев по време на национална конференция за ранното детско развитие, която беше открита от него.

Той заяви, че МОН инициира обществено обсъждане за въвеждане на нова специалност за учене и грижа в ранна детска възраст. „Водеща в най-ранна детска възраст до три години трябва да остане медицинската грижа и това е залегнало в концепцията за новата специалност", подчерта министърът.

По думите му в тази възраст в най-голяма степен се формират основите на когнитивното, социално емоционалното, езиковото развитие на децата. Затова инвестициите в образование и грижи в ранното детство са с най-висока обществена възвръщаемост от всички бюджетни разходи. Министърът съобщи още, че през следващите месеци ще стартират срещи с професионални групи и представители на академичните среди за обсъждане и на стандартите за ранно детско развитие, които предстои да бъдат публикувани.

Визията за изучаването на новата специалност представи проф. Галин Цоков, директор на Института по образование. Предложението е специалността „Учене и грижи в ранна детска възраст" да е ориентирана към изграждането на практически умения, чрез задължителни практики и стажове в реална работна среда – ясли, центрове за деца и социални услуги. Обучението може да е тригодишно (професионален бакалавър) от Професионално направление „Здравни грижи".

В рамките на форума д-р Аквиле Мотиеюнайте-Шулмайстер, анализатор на образователни политики и системи в Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) към ЕК, представи данни за образованието и грижите в ранна детска възраст в ЕС. Стремежът на институциите в европейските държави, както и на България, е детето да е в центъра на всяка една политика, насочена към ранното развитие и образование.

В националната конференция на МОН „Водим бъдещето за ръка" участва и заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска. „Колкото по-рано децата бъдат включени в образователната система, толкова по-успешно и трайно ще е тяхното приобщаване", каза тя.

Във форума участваха също заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева, началници на регионални управления на образованието, над 150 професионалисти, експерти и специалисти в областта на ранното детско развитие.