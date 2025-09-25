Задържаха мъж от Пловдивско, разпространявал филми без платени права

Припечелвал пари от реклами на сайта си

Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 32-годишен мъж с инициали Н. Т. за разпространяването на филми без съгласието на притежателите на авторските права. В периода от 26 май до 24 септември т. г. в село Първенец чрез използване на компютърни конфигурации и сървър от интернет адрес е излъчвал 11 704 видеоматериала. За тази си дейност получавал пари заради реклами, съобщават от държавното обвинение.

Задържан е вчера при проведена акция на служители от дирекция „Киберпрестъпност" към ГДБОП под надзора на Районната прокуратура в Пловдив. По досъдебното производство са проведени действия по разследването, при които от две жилища са иззети компютърни конфигурации и сървър, разпитани са свидетели, назначени са експертизи и др.

Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, след това му е определена мярка за неотклонение „гаранция".