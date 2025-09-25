ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Агенцията за закрила на детето се самосезира след скандалните клипове с насилие между деца

2452
Държавната агенция за закрила над детето СНИМКА: Фейсбук

Държавната агенция за закрила на детето се е самосезирала след скандалния случай на насилие между непълнолетни момичета в София. За случката стана ясно от клипове, разпространени в социалните мрежи. 

От агенцията съобщиха, че са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция Киберсигурност към ГДБОП и Агенция социално подпомагане. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа, пише БНТ

Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него

