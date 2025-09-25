Инцидент с пътник спря метрото на станция "Сердика 2"

Инцидент с пътник промени движението на метрото в София.
"В 15:47 ч. бе прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен". В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента", съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Към момента движението на влаковете се осъществява в следните
участъци:
- линия 1: „Обеля" – „Централна гара"
- линия 2: „НДК" – „Витоша"
При първа възможност движението по цялата линия ще бъде
възстановено.