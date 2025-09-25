ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21366317 www.24chasa.bg

Инцидент с пътник спря метрото на станция "Сердика 2"

5608
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно. Снимка: Велислав Николов

Инцидент с пътник промени движението на метрото в София.

"В 15:47 ч. бе прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен". В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента", съобщиха от пресцентъра на Столична община. 

Към момента движението на влаковете се осъществява в следните
участъци:

- линия 1: „Обеля" – „Централна гара"

- линия 2: „НДК" – „Витоша"

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде
възстановено.

М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно.
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно.
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно. СНИМКА: Велислав Николов
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно.
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно.
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно. СНИМКА: Велислав Николов
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно.
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно.
М2 се движи от "Витоша" до "НДК" и обратно. СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Пазете се - пресичащите смартфон зомбита може да ви направят убиец!