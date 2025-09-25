В Несебър събраха над 3,5 тона отпадъци в кампанията "Да изчистим България заедно"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Несебър за поредна година се включи в националната доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно", посветена на устойчивото потребление и правилното управление на отпадъците. В рамките на тазгодишната кампания бяха почистени пристанищни райони, плажни ивици, пясъчни дюни, приморски алеи, паркове, зелени площи и други обществени територии на територията на общината.

Инициативата традиционно се проведе в рамките на Световния ден на почистването (World CleanUp Day) и подкрепи каузата на глобалното движение Let's Do It World, което обединява милиони доброволци в името на по-чиста и по-здравословна околна среда.

Доброволци от различни населени места в общината се включиха активно в почистването на междублокови пространства, паркове, алеи и обществени зони.

Резултатът от кампанията е събирането на 3 680 кг смесен битов отпадък. Всички събрани количества бяха предадени за безвъзмездно последващо третиране в Претоварна станция – Несебър и Регионално депо за неопасни отпадъци в Братово.

Благодарим на всички доброволци и участници, които с личния си принос доказаха, че отговорното отношение към природата и общността е пътят към по-чиста и по-красива среда за живот, коментират от ръководството на Община Несебър.