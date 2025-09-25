Георг Георгиев се срещна с министъра на външните работи на Султаната Оман

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В рамките на Общия дебат на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев се срещна със своя колега от Султаната Оман, Н. Пр. Сайид Бадр бин Хамад Албусайди.

Срещата се проведе по инициатива на оманската страна и е част от активизиращия се политически диалог между двете държави, започнал с историческата визита на министър Албусайди в България през юли 2025 г.

Двамата първи дипломати обсъдиха конкретни стъпки за задълбочаване на двустранните отношения и сътрудничество в сектори от взаимен интерес – енергетика, търговия, инвестиции, иновации, образование и култура. Акцент в разговора беше поставен върху възможността за откриване на българско дипломатическо представителство в Маскат, както и върху предстоящия първи кръг политически консултации на заместник-министърско равнище на 30 септември 2025 г. в столицата на Оман.

В рамките на срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България и Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Султаната Оман. Документът поставя основите на системен обмен на опит и експертиза в областта на дипломатическото обучение.

Министър Георгиев подчерта значението на възходящата тенденция в отношенията между България и Оман, както и перспективата тя да бъде надградена с реализирането на държавно посещение на султана на Оман в България.

Сред другите акценти в разговора бяха:

∙ Идентифициране на механизми за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество;

∙ Потенциал за създаване на директна въздушна връзка между София и Маскат;

∙ Възможности за партньорство в областта на дигиталната трансформация и изкуствения интелект, включително по линия на проекта BgGPT и бъдещото сътрудничество по инициативата OmanGPT.

Министерството на външните работи на Република България оценява високо конструктивния дух на срещата и я разглежда като силен импулс за надграждане на двустранното партньорство с Оман в дух на доверие, уважение и общ интерес.