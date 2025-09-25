В Русе работят за превенция на противообществените прояви сред учениците

Взаимодействието между институциите с цел превенция на противообществените прояви сред деца и ученици обсъдиха днес директори на училищата в община Русе и представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Срещата, организирана със съдействието на Регионалното управление на образованието, се проведе в зала „Култура" и беше ръководена от секретаря на МКБППМН Татяна Кюранова. В разговора се включиха Цветослав Димитров, директор на дирекция „Образование и култура" в Община Русе, Сашо Щерев, началник на общинския отдел "Образование" и Боряна Петкова, началник на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" към РУО – Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Кюранова призова директорите да информират комисията и да подават сигнали за ученици с противообществени прояви или за деца в риск. След това обществените възпитатели към комисията ще работят с тях, за да коригират поведението на тези деца. „Не е необходимо да се справяте сами с целия труден процес на възпитание на децата в училище. Нашите експерти са готови да ви помогнат и да ви съдействат", обясни на педагозите секретарят на комисията.

Цветослав Димитров подчерта, че превенцията на противообществените прояви е от ключово значение за създаването на безопасна и хармонична обществена среда. „Трябва да предотвратим деструктивното поведение, преди то да се прояви", допълни той.

Директорите настояха за по-добра координация между училищата и отговорните органи, както и за по-чести проверки на МВР в нощните заведения, за да откриват нарушители и да ги санкционират.

Срещата очерта конкретни стъпки за съвместни прояви, които да подкрепят децата в риск, да ограничат агресивното поведение и да съдействат за изграждането на позитивна училищна среда.

Организаторите подчертаха, че устойчивата превенция е възможна само чрез активно сътрудничество между училище, семейство и институции, като крайната цел е всяко дете да получи шанс за развитие в сигурна и подкрепяща среда.