Рая Назарян: България и Япония са стратегически партньори

Заместник-председателят на Народното събрание и председател на Групата за приятелство България - Япония Рая Назарян разговаря с Фукуширо Нукага, председател на Долната камара на японския парламент, по чиято покана е организирана визитата на българската делегация в Япония. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Рая Назарян отбеляза, че България и Япония са стратегически партньори. Тя даде висока оценка на сътрудничеството с Япония и още веднъж подчерта, че тя е наш приоритетен, сходномислещ и традиционен приятел.

Парламентарният обмен между България и Япония винаги е заемал специално място в двустранните отношения като платформа за размяна на мнения и търсене на възможности за укрепване и обогатяване на взаимноизгодното сътрудничество, каза Рая Назарян. Заместник-председателят на българския парламент потвърди, че Япония е ключов фактор в международната политика, четвърта икономика в света и на челно място по технологично развитие и внедряване на иновации, стратегически партньор на ЕС и партньорска страна на НАТО. Япония се ползва с авторитет на силно развита, модерна и демократична страна в България, посочи Рая Назарян.

В третия ден от визитата в Япония на българската парламентарна делегация заместник-председателят на Народното събрание Рая Назарян разговаря с държавния министър на икономиката, търговията и индустрия на Япония Масаки Огуши. По време на срещата Рая Назарян отправи поздравления за успешното домакинство на Япония на ЕКСПО Осака 2025 и изрази увереност, че участието на България в изложението със собствен павилион, представящ нашата история, култура и традиции, както и постижения в областта на иновациите, високите технологии и изкуствения интелект, ще предостави нови възможности за икономическото сътрудничество и ще увеличи видимостта на страната ни в Япония. Тя припомни, че участието на България в Експо в Осака през 1970 г. е поставило началото на сътрудничеството с компания „Мейджи" за предлагане на японския пазар на кисело мляко с марката „България".

Рая Назарян подчерта желанието ни за привличане на японски инвестиции, увеличаване на износа на български стоки и насърчаване на туристическия обмен, тъй като Япония е един от ключовите търговски партньори на България в региона на Източна Азия. Заместник-председателят на парламента смята, че страната ни се утвърждава като регионален иновационен хъб и може да предложи много възможности на чуждестранния бизнес в областта на цифровите технологии и иновациите, аутсорсинга на услуги, развитието на иновативни производства с висока добавена стойност и експортна насоченост, както и квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии и изкуствения интелект.

Българска парламентарна делегация, водена от заместник-председателя на Народното събрание и председател на Групата за приятелство България - Япония Рая Назарян, е на посещение в Япония. В състава на делегацията са народните представители Деница Николова (ГЕРБ-СДС), Даниел Лорер („Продължаваме промяната - Демократична България"), Мая Димитрова („БСП - Обединена левица") и Тошко Йорданов („Има такъв народ").