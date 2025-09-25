Временни промени в движението по улици в Русе заради заснемането на филм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка със снимачния процес на игралния филм „Вечерна сватба" ще бъдат въведени временни ограничения в движението на определени улици в гр. Русе, както следва:

• на 26 септември от 9 до 21 ч. и на 27 септември от 8 до 19 ч. – затваряне на ул. „Братя Обретенови" в участъка пред Националния музей на транспорта и съобщенията;

• на 28 септември от 7 до 19 ч. - периодично затваряне на ул. „Иван Вазов" №5.

• на 1 октомври от 9 до 21 ч. - периодично затваряне на ул. „Духовно възраждане" №1.

• на 3 октомври - поетапно спиране на движението по ул. „Иван Вазов" от ул. „Даскал Никола" до ул. „Пенчо Славейков" в часовия диапазон от 12 до 18 ч.

• 08 октомври от 11 до 20 ч. - поетапно затваряне на ул. „Цариброд" от бул. „Славянски" до ул. „Христо Данов".

Община Русе призовава за разбиране и търпение от страна на жителите на града и уверява, че мерките се налагат с цел осигуряване на безопасността по време на снимачния процес. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.