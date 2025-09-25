ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21367179 www.24chasa.bg

Протест срещу "държавата с главно Д" блокира центъра на София (Снимки)

2360
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев

Протест на сдружение БОЕЦ и ПП-ДБ срещу "държавата с главно Д и завладяната държава" блокира бул. "Васил Левски" в центъра на София. Спряно е и движението на градския транспорт.

Протестиращите се събраха още в 15:00 ч. пред централата на ДПС-Ново начало на столичната улица "Врабча". От организаторите обявиха, че дават 3 часа на областната управа на София, направление "Архитектура и градоустройство" и ДНСК да дадат документи с какво основание Пеевски и партията му ползват държавна сграда, както и какво се прави вътре в нея. 

СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев

Когато това не се случи, от БОЕЦ призоваха протестиращите да се насочат към паметника на Васил Левски на едноименния булевард, което наложи и блокирането му.

На място са председателят на ПП Асен Василев, съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, както и други депутати от парламентарната група на ПП-ДБ.

СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев

Исканията на протестиращите са да бъде освободен кметът на Варна Благомир Коцев и сградата на "Врабча 23" да се върне на държавата.

Очаквайте подробности!           

СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев

СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев
СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Пазете се - пресичащите смартфон зомбита може да ви направят убиец!