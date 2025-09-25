Протест срещу "държавата с главно Д" блокира центъра на София (Снимки)

Протест на сдружение БОЕЦ и ПП-ДБ срещу "държавата с главно Д и завладяната държава" блокира бул. "Васил Левски" в центъра на София. Спряно е и движението на градския транспорт.

Протестиращите се събраха още в 15:00 ч. пред централата на ДПС-Ново начало на столичната улица "Врабча". От организаторите обявиха, че дават 3 часа на областната управа на София, направление "Архитектура и градоустройство" и ДНСК да дадат документи с какво основание Пеевски и партията му ползват държавна сграда, както и какво се прави вътре в нея. СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев

Когато това не се случи, от БОЕЦ призоваха протестиращите да се насочат към паметника на Васил Левски на едноименния булевард, което наложи и блокирането му.

На място са председателят на ПП Асен Василев, съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, както и други депутати от парламентарната група на ПП-ДБ. СНИМКИ: Георги Палейков и Юлиан Савчев

Исканията на протестиращите са да бъде освободен кметът на Варна Благомир Коцев и сградата на "Врабча 23" да се върне на държавата.