Почина актьорът Стефан Стефанов

На 6 септември на 89-годишна възраст е починал актьорът от трупата на театър "Сълза и смях" Стефан Владиславов Стефанов. Това съобщи във фейсбук Игор Марковски.

Ето какво гласи публикацията му:

Една тъжна новина ме настигна днес...

Научих я със закъснение...

Сбогом на Стефан Владиславов Стефанов, актьор от трупата на "Сълза и смях", истински приятел и човек, наречен "Папата на дублажа", озвучил хиляди филми и изиграл десетки роли в театъра.

Отчаяно търся негова снимка, за да я пусна тук...

Последната ни театрална среща беше в представлението "Трите изстрела" в Сълза и Смях"...

И съжалявам, че не мога да пусна гласът му, за да просветне, макар и за миг, този тембър...

Поклон!

Стефан Стефанов е завършил ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов". Той се занимава с озвучаване на филми и сериали от 1966 г. Едни от първите сериали, за които е дал гласа си през 70-те години, са „Ум белият делфин" и „Богат, беден". Сред някои от другите сериали с негово участие са „Шоуто на Бени Хил", „Бар Наздраве", „Дързост и красота", „Какво ще кажат хората" (сезони 2–3), „Досиетата Х" (дублаж на БНТ), „Военна прокуратура" (първи дублаж на студио Доли), „Смешно отделение", „Паднал от Марс", „Експериментът", както и анимационните „Семейство Симпсън" (дублаж на БНТ), „Мариан Първа", „Батман: Анимационният сериал", „Покемон" и „Домът на Фостър за въображаеми приятели". Озвучава и в латиноамерикански сериали като „Дивата Роза", „Срещу съдбата", „Вдовицата в бяло" и „Индия - любовна история" (дублаж на БНТ), както и в европейските сериали „Дамата с воала" и „Шест сестри".

Също така озвучава в синхронните дублажи на филмите „Спящата красавица", „Книга за джунглата", „УОЛ-И", „Мечо Пух", „Колите 2", „Емоджи: Филмът" и много други.

На 21 декември 2016 г. му е връчена наградата Дубларт за цялостен принос от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа.