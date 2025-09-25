Йотова: Националната художествена академия е духовен храм

„Националната художествена академия е нещо много повече. Това е един духовен храм, в който сега влизате заедно с вашите колеги“, каза вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на новата учебна година в Националната художествена академия (НХА), предаде БТА.

Церемонията се състоя във Факултета за приложни изкуства и дизайн на НХА. „Днес ние имаме една чудесна симбиоза, една чудесна амалгама между академизъм и изкуство“, отбеляза Йотова. Тя допълни, че при откриването на учебните години не се говори само за образование и познание, а за едно от най-висшите творения на природата, което е дадено в ръцете на човека – изкуството.

Вицепрезидентът каза на студентите, че имат всички шансове и възможности да остават себе си и да оставят нещо направено с техните ръце. Всяко творческо дело, било то живопис или фотография, представлява личен диалог на автора с вътрешния му свят и начин да сподели своето виждане с останалите, каза Йотова.

Тя припомни богатото наследство на Националната художествена академия, основана преди повече от век. „Можете да си представите какви велики български творци са минали през Академията – големи таланти, които са оставили своето изкуство в България и са прославили страната в Европа и по света“, посочи вицепрезидентът.

В обръщението си Йотова подчерта значението на националната идентичност в изкуството. „Винаги в творчеството виждаме всъщност много национални активи“, каза още тя.

Вицепрезидентът обърна внимание и на предизвикателствата, които поставят новите технологии. „Каквито и да са технологиите, каквито и да са техните възможности, все още нито изкуственият интелект, нито други подобни технологии могат да отнемат нещо, което е най-важното в човека – неговият поглед, неговият вътрешен аз“, подчерта Йотова.