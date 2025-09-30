Персонален НОИ от "24 часа": Ако сте изпуснали срока за преизчисление с “три златни години”, то сега няма законово основание за промяна

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

През 2001 г. навърших годините за пенсия и подадох документите си в

Завода за радиотехническа апаратура - В.Т., където беше предпоследната ми работа. Мъжът ми бе тежко болен и нямах възможност да отида до Пловдив, където е офисът на последната ми работа. В радиозавода ми приеха документите и казаха, че ще изберат трите най-добри години. Какъв беше шокът ми, когато си извадих ПИК и видях, че изобщо не са взели най-добрите ми години 1993-1996, където само осигурителната ми вноска е над 1000 лв., а са взели "най-добрите" ми години 1986-1988 г., където заплатата ми е 200 лв. Аз не желая възстановяване на сумите, а съвет как се разрешава този казус? Цветанка Цачева

Съгласно действащите към момента разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) индивидуалният коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата преди 1.01.2019 г., се изчислява от осигурителния доход на лицето за период от три последователни години от последните 15 г. осигурителен стаж до 1.01.1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията. За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца, като лицата нямат възможност за избор (чл. 70, ал. 8 КСО). Предвид обстоятелството, че вашата пенсия е отпусната през 2001 г., индивидуалният ви коефициент е изчислен по реда, описан по-горе за пенсии с начална дата преди 1.01.2019 г. Законодателно беше предвидена временна възможност за лицата, на които е отпусната пенсия с разпореждане, влязло в сила до 31.12.2015 г., да поискат в срок до 31.12.2016 г. преизчисляване на пенсията им от избран осигурителен доход за друг тригодишен период преди 1.01.1997 г. При начална дата на вашата пенсия през 2001 г. вие сте имали възможност до 31.12.2016 г. да упражните това право, но тъй като не сте се възползвали от него в

посочения срок, сега няма законово основание пенсията ви да бъде преизчислена

от осигурителен доход за друг тригодишен период преди 1.01.1997 г.