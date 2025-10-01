Персонален НОИ от "24 часа": Как се преизчислява българска пенсия при наличието на чужд стаж

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

На 16 август 2022 г. подадох документите в ТП на НОИ – Враца, за европейска пенсия, на възраст 62 г.,11 месеца и 15 дни при изисквани 61 г. и 8 месеца. На този ден имах 37 г., 8 месеца и 17 дена при изисквани 36 г. за България и 37 г. и 6 месеца за Испания. Минаха повече от 8 месеца и изпратих жалба в НОИ - София, "Европейски пенсии". След 2 г. пратих нова жалба и ми отговориха, че Испания ми е отказала, януари 2024 г. са изпратили информацията. Как ще ми даде Испания пенсия, след като САМО с испанския стаж не мога да се

пенсионирам. След ПОВЕЧЕ от 31 месеца, в сила от 1 май 2025 г., постановиха, че ИМАМ право на пенсия от 16 август 2022 г.! Просрочиха законния срок с 500%. Испания също ми даде пенсия от 1 септември 2024 г. На 4 септември 2024 г. Испания е изпратила информацията за трудовия ми стаж, който е 18 г., 11 месеца и 17 дни. Въпреки това в НОИ - София, "Европейски пенсии", е зачетен стажът ми от подадените документи през 2022 г., а именно 16 г., 10 месеца и 29 дни. Изпратих им отново документи с истинския ми стаж, който общо с българския е 39 г., 9 месеца и 5 дни. Писмото с документите е препоръчано и са го получили на 14 април 2025 г. Влизам в online услугите на НОИ, не е заведено. Отново мълчание. Румянка Стоева

Съгласно чл. 1, ал. 1 от НПОС пенсиите и добавките към тях се отпускат въз

основа на писмено заявление, към което се прилагат всички необходими оригинални документи, а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност – заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи или копия на такива документи при заявления, постъпили чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI).

Разпоредбата на чл. 45, пар. 4 от Регламент (ЕО) №987/ 2009 за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 вменява на заинтересованото лице задължение за подаване на заявление за пенсия в институцията на държавата, в която пребивава, или алтернативно – в институция та на държавата, чието законодателство последно е било приложимо към заинтересованото лице. Преценката за придобиване на правото на пенсия се извършва от датата на подаване на заявлението за пенсия.

Съгласно чл. 50, ал. 4 от Регламент 883/2004 българската пенсия подлежи на

преизчисление - вследствие на отпусната от по-късна дата пенсия от друга

държава членка (в цитирания случай - от Испания от 4.09.2024 г.) и при наличие на чужд стаж след началната дата на българската пенсия и преди началната дата на чуждата пенсия (по данни в питането ви 18 години, 11 месеца и 17 дни положен осигурителен стаж в Испания към датата на отпускане на пенсията от Испания спрямо 16 г.,10 месеца и 29 дни към 16.08.2022 г. – датата на отпускане на българската пенсия).