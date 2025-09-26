Празникът на младите писатели в Монтана става емблема на Северозапада

Зам. министърът на културата Ашот Казарян откри празника на книгата „Ние младите писатели", който се провежда днес в Монтана. Организатори на събитието са Община Монтана, регионална библиотека „Гео Милев" и Съюза на младите писатели. Приветствие към участниците от името на кмета Златко Живков поднесе заместникът му Тихомир Антонов.

Автори от Монтана, София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Видин и Враца се събраха на алеята под чинарите в центъра на града. Близо 40 литературни произведения са наредени в шатрите на изложението, което се провежда за трета поредна година. Негови двигатели са младите писатели от Монтана Димитър Петров и Дебора Йорданова.

„Този празник на книгата е уникално по рода си събитие в България", се казва в поздравителен адрес от министъра на културата Мариан Бачев, изпратено до участниците. В него той им пожелава да превърнат инициативата си в емблема на Северозапада и културния живот на страната. Да бъдат успешни в трудния, но благословен труд на писателя.

„Това е много вдъхновяващо събитие и дава смисъл на усилията, които полагаме в Министерството на културата за подкрепа на българските автори чрез различни програми и проекти, заяви зам.-министър Казарян. Той уточни, че се водят преговори за бюджета за култура през следващата година и те са обещаващи за по-добро финансиране.

„Ние имаме цел, имаме представа за бъдещето и се стремим към нещо по-добро, казва младия писател Руслан Савов. Той участва на празника със своята книга „Чувства на парче хартия". Алеята на младите писатели представя Виктория Витомирава, Кристиян Недялков, Любомир Керемедчиев, Катрин Ди, Калина Кушева, Теодор и Глория Петрови, Искрен Красимиров, Александър Склад, Михаела Йонова, Ана-Мария Герасимова, Димитър Петров, Дебора Йорданова, Михаела Даскалова, Мадлен Аспарухова, Любомира Емилова, Ани Пачалова и Елена Павлова.

В рамките на деня са организирани и съпътстващи прояви - работилница за деца по писане, рисуване и приключения, урок по родолюбие. Писателят Искрен Красимиров ще представи на алеята книгата си „Да откриеш Софроний" от 16,30 часа. Среща с автограф на писателката Даян Шаер е организирана от 17,30 часа в библиотеката. Там ще завърши и деня с музика и поезия под звездите в английския двор.