Чертаят възможните схеми за смъртоносно прострелване на фермерка в Бегово

Инженер, специалист по балистика и съдебни лекари ще трябва да начертаят възможните схеми на прострелването на фермерката Красимира Куковска в калояновското село Бегово на 11 септември 2020 г., довело до смъртта й. Сачмата е изстреляна от въздушна пушка, а подсъдим за убийството на младата жена е бащата на децата й Любомир Петров.

Дни преди края си тя го накарала да напусне дома й и е доказано, че във фаталния ден той е бил в къщата й. Петров първоначално твърдял, че Куковска се е самоубила, а после - че двамата са се сборичкали и така бил произведен случаен изстрел.

Тялото й е открито полулегнало на дивана в детската стая. Вещите лица са разиграли на място възможните хипотези с участието на жена с ръста на Куковска и са направили снимки какво би се случило при изправено, седнало и полулегнало положение на тялото. Това обаче не е достатъчно и съдът поиска схеми.