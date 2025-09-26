ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж и жена откраднаха козметика и парфюми за 11 хил. лева и над 5600 лв. от мол в София

СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена за кражба на пари, парфюми и козметика от магазин.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22.09.2025 г. обвиняемите К.К. и З.К. откраднали от магазин в мол в гр. София 5633,60 лева и 45 броя парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв. Всичко е на обща стойност 16 690,60 лв., съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 10 години. В хода на разследването до момента е установено, че З.К. е работила в магазина преди време и е имала достъп до него.

С постановление на прокурор К.К. и З.К. са задържани за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемите.

СНИМКА: Pixabay

