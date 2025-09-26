Заедно със САЩ ще се борим с трафика на наркотици и хора в Черноморския регион

Работим заедно, за да защитим Съединените щати и България от транснационалната организирана престъпност. Вчера във Варна американски и български правоприлагащи и правоохранителни органи се обединиха, за да създадат стратегии за борба с трафика на наркотици и хора в Черноморския регион. Това съобщиха във фейсбук от посолството на Съединените Американски Щати в България.