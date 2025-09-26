ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна третото издание на Ножаро-ковашкия пленер ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21373941 www.24chasa.bg

Заедно със САЩ ще се борим с трафика на наркотици и хора в Черноморския регион

2220
КАДЪР: Фейсбук/U.S. Embassy Sofia

Работим заедно, за да защитим Съединените щати и България от транснационалната организирана престъпност. Вчера във Варна американски и български правоприлагащи и правоохранителни органи се обединиха, за да създадат стратегии за борба с трафика на наркотици и хора в Черноморския регион. Това съобщиха във фейсбук от посолството на Съединените Американски Щати в България. 

КАДЪР: Фейсбук/U.S. Embassy Sofia

Работим заедно, за да защитим Съединените щати и България от транснационалната организирана престъпност. Вчера във Варна...

Публикувахте от U.S. Embassy Sofia в Петък, 26 септември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?