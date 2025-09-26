Отиде си джаз емблемата на Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джаз емблемата на Варна, маестрото на саксофона и баща на Варненския джаз фестивал, Анатолий Вапиров е починал вчера на 78 години.

"Джаз емблемата на Варна отлетя в небесния оркестър. Благодарим на Вапиров, че доведе световният джаз в двора на Археологическия музей на нашия морски град! Благодарим за музиката!", написаха негови почитатели в социалните мрежи.

Вапиров е роден на 24 ноември 1947 г. в украинския град Бердянск, тогава част от СССР. Баща му е българин, потомък на изселници от Ямболско в средата на 19. век.

През 1985 г. емигрира в България. В периода 1992 – 2005 е художествен директор на Международен джаз фестивал „Варненско лято".

Участвал е в джаз фестивали в Русия, България, Румъния, Литва, Естония, Беларус, Молдова, Украйна, Унгария, Чехия, Австрия, Германия, САЩ, Франция, Италия, Швейцария, Дания, Гърция, Великобритания, Канада, Холандия, Белгия и Израел.

Екипът на "24 часа" изказва съболезнования на семеството.