Атанас Зафиров: Има политическа воля за решаване на водната криза в Брезник

Има политическа воля и проблемите да бъдат решени, каза вицепремиерът Атанас Зафиров в Брезник. Той е в града с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в търсене на решение за водната криза.

Дойдохме да се запознаем на място с проблемите в една от критичните точки на страната. Голяма част от тях са наследени, трупани през годините, посочи той. По думите на вицепремиера не е време да се търси вина, а да се взимат решения.

Ролята на борда е да осъществи интегриран подход между всички отговорни институции, добави Зафиров. Безхаберие няма да се толерира и държавата ще бъде безкомпромисна, за да си свърши всеки работата, за която е избран, допълни вицепремиерът.