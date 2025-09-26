ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емрах пак кара кола, уж беше без книжка (Видео)

Хванаха 18 пияни и 9 дрогирани зад волана през изминалия ден

1604
Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 9, двама са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

13 998 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 218 водачи и пътници. Съставени са 3977 фиша и 735 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

