"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда" 2021-2027 г.

Община Елхово започна изпълнението на проект за проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, обслужваща териториите на общините Елхово и Болярово.

Общият размер на инвестицията е близо 1,2 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) е в размер на над 512 хил. лв.

Към настоящия момент на територията на двете общини няма изградена инсталация за компостиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци. Предвиденото съоръжение е с проектен капацитет 637,62 тона годишно разделно събрани и рециклирани отпадъци.

Изпълнение на проекта ще осигури в голяма степен принос за отклоняване на до 100% на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци в общините Елхово и Болярово, за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и за увеличаване на количеството рециклирани отпадъци.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 30 месеца.