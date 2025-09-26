ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емрах пак кара кола, уж беше без книжка (Видео)

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21374333 www.24chasa.bg

Три питбула, насъскани от собственика си, нападнаха украинец и убиха кучето му във Варна (Снимки)

Надежда Алексиева

[email protected]

7236
Питбул Снимка: Архив

Три домашни питбула са нападнали куче и мъжа, който го разхождал, насъскани от техния собственик, научи "24 часа".

Нападението е станало снощи, около 23 ч. в градинка до училище "Елин Пелин" в морския град, когато собствениците на кучетата се засекли в тревната площ. Неочаквано питбулите, които били без верижки и намордници, се нахвърлили върху 12-годишния фокстериер и го умъртвили.

Докато свободните кучета нападали беззащитното куче, собственикът им крещял: "Вие сте украинци, нека да ви изядат", разказа за медията ни Татяна Манцос, съпруга на нападнатия.

"Защото сме украинци. Той пусна своите три питбула на свобода, стоеше и гледаше с усмивка как питбулите убиваха моето куче и нападнаха мъжа ми, каза: "Вие сте украинци, нека да ви изядат". Повтори го много път, сякаш получаваше удоволствие, допълни украинката, която е намерила подслон във Варна след началото на войната.

Страх ни е да не излязат пак, искаме да ги изолират и да сме в безопасност, разказва Артьом Манцос, който е пуснат от Украйна по здравословни причини. 

Собственикът на питбулите е арестуван, образувано е досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна. 

 

Това правят със нас в България. Защото сме украинци. Той пуснах своите три питбула на свободно , стояше и гледаше с...

Публикувахте от Tatyana Manzhos в Четвъртък, 25 септември 2025 г.

Питбул Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?