Три питбула, насъскани от собственика си, нападнаха украинец и убиха кучето му във Варна (Снимки)

Три домашни питбула са нападнали куче и мъжа, който го разхождал, насъскани от техния собственик, научи "24 часа".

Нападението е станало снощи, около 23 ч. в градинка до училище "Елин Пелин" в морския град, когато собствениците на кучетата се засекли в тревната площ. Неочаквано питбулите, които били без верижки и намордници, се нахвърлили върху 12-годишния фокстериер и го умъртвили.

Докато свободните кучета нападали беззащитното куче, собственикът им крещял: "Вие сте украинци, нека да ви изядат", разказа за медията ни Татяна Манцос, съпруга на нападнатия.

"Защото сме украинци. Той пусна своите три питбула на свобода, стоеше и гледаше с усмивка как питбулите убиваха моето куче и нападнаха мъжа ми, каза: "Вие сте украинци, нека да ви изядат". Повтори го много път, сякаш получаваше удоволствие, допълни украинката, която е намерила подслон във Варна след началото на войната.

Страх ни е да не излязат пак, искаме да ги изолират и да сме в безопасност, разказва Артьом Манцос, който е пуснат от Украйна по здравословни причини.

Собственикът на питбулите е арестуван, образувано е досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.