19-годишен шофьор блъсна пенсионер на електрическа триколка в Айтос

19-годишно момче блъсна с автомобила си възрастен мъж, който управлявал електрическа триколка.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед на кръстовището на улиците "Цар Освободител" и "Димчо Карагьозов" в Айтос. Момчето не е спряло на пътен знак "Стоп". Навлизайки в кръстовището той е блъснал движещата се по път с предимство електрическа триколка, управлявана от 76-годишен мъж от Айтос.

Пострадалият е с охлузно-контузни рани по главата и десния крак. Мъжът е прегледан в болница и е без опасност за живота.