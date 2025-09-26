Изчезнаха части от Паметника на съветската армия, разбра "24 часа". Те обаче не са били откраднати.

Частите са се съхранявали в бивш склад на разформированата Гражданска защита в софийското с. Лозен. При инвентаризация се установила липсата им. Данни за кражба няма. Имало е опит за проникване в сградата, но преди дни, а бандитите са заловени на място.

Предизвикващият редица полемики Паметник на Съветската армия, известен и като МОЧА (Монумент на на окупационната Червена армия) бе демонтиран през 2023 г. Още от 1993 г. Столичният общински съвет, доминиран от групата на СДС, взе решение за премахване на паметника. На 9 март 2023 година Столичният общински съвет гласува за преместването на паметника в Музея на социалистическото изкуство, а на кмета тогава Йорданка Фандъкова бе възложено да поиска от областния управител да се заеме с процедурата. На 3 август областният управител на София изисква от столичния кмет наличните документи за изграждането на монумента.

На 12 декември 2023 г. започна демонтирането на Паметника на съветската армия в София. Това предизвика недоволство и няколко протеста, включително и на политици от "Възраждане" и БСП. Това се случи на фона на дългогодишни обществени и политически дебати за съдбата на монумента. Държавният план за демонтаж бе мотивиран от експертен доклад, който установи сериозни структурни повреди и потенциална опасност за минувачите. Мая Манолова и "Възраждане" обжалваха решението за демонтажа пред Административния съд в София.