Задържаният за жестокото убийство на екопътеката край Смолян остава за постоянно в ареста, вижте го (Снимки)

По искане на Окръжна прокуратура- Смолян, Окръжният съд постанови постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия за жестокото убийство на екопътека „Невястата" край Смолян- Ненчо Великов Ненчев. Според обвинението са налице всички предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Съдът в Смолян определи постоянна мярка "задържане под стража" за Ненчев

Обвиненият в убийството на 40-годишния Павел Христов от Ямбол- Ненчо Ненчев, е на 42 години и е от Сливен. Той беше привлечен като обвиняем за това, че на 21 септември 2025 г., около 20:30 ч., на разстояние от 380 метра от паркинга на параклиса в местността около екопътека „Невястата" край курорта Пампорово, чрез нанасяне на удари с нож в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците, умишлено е умъртвил Христов. Окръжния прокурор в Смолян Недко Симов

Окръжният прокурор Недко Симов, който е и наблюдаващ по делото, заяви в изложението си по време на заседанието, че има всички предпоставки по разследването да се смята, че обвиняемият е извършил тежко умишлено престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години, както и че е налице реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление.

По време на заседанието стана ясно, че на жертвата са нанесени 14 прободни рани, като целта им е била да нанесат фатални последици. Павел Христов е починал на място от остра кръвозагуба. Назначени са експертизи по намерени веществени доказателства както в задържания, така и в автомобила му.Пред разследващите Ненчев дава обяснения, които изцяло се припокриват с обвиненията. Той е сложил проследяващо устройство – GPS – в колата на жертвата заради Д.А., която е следил. При нападението над Павел Христов жертвата е избегнала напръскването с лютив спрей, но Ненчев вади нож от джоба на раницата си и започва да го напада, като му нанася общо 14 прободни и прорезни рани.