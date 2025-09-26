Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

- 26 септември 2025 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

по график бяха измити улици и булеварди в района на ул. „Свети Наум", ул. „Солун", ул. „Студентска", ул. „Мадарски конник", ул. „Янтра", ал. „Възраждане", ал. „Лилия", ал. „Роза", паметника „Альоша", ул. „Независимост", бул. „Васил Левски", ул. „Тодор Икономов", ул. „Филип Станиславов", бул. „Съединение", ул. „Плиска", ул. „Доростол", ул. „Митрополит Григорий", бул. „Христо Ботев";

окосени бяха тревни площи в района на пътен възел ЛВЗ, ул. „Плиска" и ул. „Доростол", бул. „Тутракан", ул. „Студентска", ул. „Неофит Рилски", ал. „Възраждане", бл. „Марица", бл. „Силистра", бл. „Тича", бул. „Липник", ул. „Юндола", ул. „Байкал", ул. „Захари Стоянов", комплекс „80", ул. „Петрохан", ул. „Околчица", ул. „Юндола", блокове от „28" до „35", ул. „Филип Станиславов", комплекс „400" в кв. „Чародейка - Север";

извършено бе наземно третиране срещу кърлежи в кв. „Здравец – Изток";

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „България", бул. „Христо Ботев", бул. „Цар Освободител", ул. „Борисова", ул. „Касева чешма", ул. „Любомир Пипков", ул. „Николаевска", ул. „Сливница", ул. „Цар Асен", в околоблоковото пространство на бл. „Тулча", както и по улици в кв. „Средна кула";

отстранени бяха опасни пропадания на пътните настилка с ремонт на ревизионни шахти по бул. „Съединение" и до бл. „Плевен" в кв. „Възраждане";

ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи и ревизионни шахти по ул. „Духовно Възраждане";

приключиха дейностите по полагане на естествена каменна облицовка по стените и бордовете на малкото езерце до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник". Стартираха дейности по последния етап от благоустрояване на пространството за отдих около него - подготовка за полагане на нова декоративна настилка и изграждане на дренажна система за отводняване на подпочвените води. Предвидено е и монтиране на нова дървена беседка на мястото на старата, пейки, цветно осветление и засаждане на водни лилии. Извършена бе подмяна на общо 35 амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличните мрежи на с. Бъзън и с Червена вода;

извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „Липник" /включително ремонт на кабелна захранваща мрежа/, ал. „Възраждане", ул. „Александровска", ул. „Борисова", ул. „Гребенец планина", ул. „Мадарски конник", ул. „Муткурова", ул. „Никола Й. Вапцаров", ул. „Никола Петков" /на кръстовището с ул. „Потсдам"/, ул. „Никюп", ул. „Пиротска", ул. „Олимпи Панов", ул. „Църковна независимост", както и по уличната мрежа на с. Бъзън;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода", в Парка на възрожденците и в околоблоковите пространства на бл. „Чайковски" в кв. „Здравец – Изток" и бл. „5" и бл. „21" в кв. „Здравец";

монтирани бяха 3 нови и бяха възстановени 5 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" - в участъка между кръстовищата с ул. „Шипка" и кръгово кръстовище с бул. „Липник";

изработени бяха 26 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова" и бул. „Липник" с ул. „Лозен планина";

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по общински път от кв. „Средна кула", общински път с. Николово – с. Червена вода, бул. „Христо Ботев" /на кръстовището с ул. „Никола Й. Вапцаров"/, ул. „Ангел Кънчев", ул. „Асен Златаров", ул. „Петко Д. Петков", ул. „Тодор Икономов", на кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски" с ул. „Филип Станиславов", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Борисова", ул. „Генерал Паренсов" и ул. „Доктор Мустаков";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета. Осиновени бяха 8 кучета и бе извършена кастрация на 16 кучета. Извършена бе ваксинация на 18 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 5 кучета. Върнати по места бяха 8 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

обобщена бе информация за изготвянето на програмата на Есенния салон на изкуствата и културата, както и месечната културна програма на Община Русе за октомври;

изготвено бе предложение за допълнение на Наредба 17 за символиката на Община Русе;

приети бяха отчети за завършили проектни дейности по Програма „Култура";

извършена бе административна подготовка за провеждането на церемонията за връчване на Националната литературна награда „Елиас Канети" – изготвяне и съгласуване на договори;

изготвени бяха рекламни материали с програмата на „София филм фест", който ще се проведе в Русе на 7, 8 и 9 ноември;

предоставени бяха средства от компонент резерв на държавна дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" на ОУ „Отец Паисий" и СУ „Възраждане" за извършване на ремонтни дейности;

извършена бе подготовка за предоставяне на образователните книжки „Пожарите и как да живеем с природата", издадени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на общинските детски градини;

предоставен бе график за обход през първия учебен срок на учебната 2025/2026 г. на екипите за обхват от община Русе, във връзка с изпълнение на дейностите за създаване и функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

продължава обработката на творби за участие в XVIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски", където крайният срок за получаване на творбите е 29 септември;

сформирани бяха нови подготвителни групи към всяка формация, проведени бяха родителски срещи и бяха оформени графици за провеждане на занятията;

ДВГ „Слънце" и Народен хор към ДЮФА „Зорница" взеха участие в отбелязването на 22 септември – Ден на независимостта на България;

съставите на Общинския детски център за култура и изкуство извършват подготовка за тържественото откриване на новия творчески сезон на 18 октомври.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 26 септември се проведе официалното откриване на строителната площадка за бл. "Явор". Дейностите се изпълняват по проект "Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Явор" - гр. Русе чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки", финансиран по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- Етап I", Национален план за възстановяване и устойчивост. Фокусът на предвидените за изпълнение инвестиции е върху значително понижаване на годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки и намаляване на емисиите от парникови газове. Ще се извърши основен ремонт на сградата, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, подмяна на стара дограма със система от PVC профил и стъклопакет, подмяна на прозорци и врати /външни/, мерки по системите за осветление, изграждане на достъпна архитектурна среда;

- Община Русе спечели финансиране за проекта „Русе Арт Фест" по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини", финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. С изпълнението на проекта ще се надгради културният календар на Община Русе чрез повишаване качеството и разширяване на обхвата на вече утвърдени културни събития. Проектът цели да подкрепи културните оператори и организации, които стоят зад реализирането на тези събития, както и повишаването на капацитета на Община Русе за разработване на нови културни политики и инструменти за партньорство в сферата на културното развитие;

- Община Русе изготви „Проект за актуализация на План за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г." (ПИРО, Актуализация 2025 г.). Актуализацията на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021 - 2027 г. се извърши на основание Закона за регионалното развитие - чл. 8, ал. 1, т. 3 , чл. 22, ал. 1, т. 1, 3 и 4. от Правилника за неговото прилагане и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г." на МРРБ. ПИРО е основният стратегически документ за управление на общината и определя средносрочните цели и приоритети за устойчивото развитие на Община Русе, в това число връзките ѝ с другите общини в Северен централен район. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината - градската ѝ част (гр. Русе и гр. Мартен) и 12-те кметства. В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие през октомври Община Русе ще предостави възможност на заинтересованите лица да направят коментари и предложения по изготвения проект за актуализация на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава изпълнението на повдигнато кръстовище при бул. „Цар Освободител" и ул. „Александровска" при Централни хали;

продължава благоустрояването на бл. „Иван Дечев", бл. „Елба" и бл. „Гребенец планина";

продължава основният ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

продължава текущият ремонт на покрива на общинската жилищна сграда на ул. „Михаил Хаджикостов" 10;

продължава ремонтът на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик" – демонтиране на старите ламаринени обшивки, олуците и водосточните тръби и старата хидроизолация на покрива;

продължава основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

продължават реставрацията и консервацията на корпуси „А", „К" и „Л" на Доходното здание;

извършени бяха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

проверени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

извършени бяха 25 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги" и бяха приети 3 нови заявления за кандидат-потребители на услугата;

на 25 септември бе взето участие в есенното заседание на постоянната комисия на НСОРБ по демографски и социални политики;

взето бе участие в Координационния механизъм за взаимодействие при работа със случаи на деца - жертви на насилие или в риск от насилие;

консултирани бяха 14 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

подготвени бяха 170 графика и 279 отчета с положения от социалните асистенти труд и отчетите на 1438 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в гр. Русе и във всички населени места на общината;

приети бяха 43 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 43 заявления за кандидати за лични асистенти;

извършени бяха 67 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа към ползвателите на механизъм „Лична помощ";

консултирани бяха 4 семейства с новородени деца по реда на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе и 2 семейства за реда за подаване на документи по програма „Асистирана репродукция";

на 25 септември бяха проведени дейности по програма „Академия за родители при Община Русе" с участието на екипа по ранно детско развитие при детските ясли и лекари от УМБАЛ „Канев" и УМБАЛ „Медика";

екипът по ранно детско развитие посети по график детските ясли, във връзка с подпомагането на адаптацията на новоприетите деца, като бяха дадени насоки и препоръки към екипа на яслите с цел улесняване на адаптационния период;

във връзка с дейностите по програмата „Спорт за свободен живот", бяха проведени две спортни тренировки с 15 деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и деца с увреждания от експерти на Превантивно-информационния център;

стартираха дейностите по Националната програма „Кодово име живот" в V клас от НУИ „Проф. Веселин Стоянов";

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Средна кула" и кв. „Селеметя", където консултираха 17 лица за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар. Информирани бяха 10 жени за безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и 12 мъже за безплатни скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея;

оказано бе съдействие на 16 лица за достъпа им до болнични заведения и провеждане на медицински прегледи;

издадени бяха 29 карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания;

създадена бе организация за осигуряването на допълнителен транспорт до Лесопарк „Липник" за участниците и за посетителите на Фестивала на драконовите лодки, който ще се проведе на 27 и 28 септември;

на 22 септември за Деня без автомобили" съвместно с „Общински транспорт Русе" бе организирано безплатно пътуване за всички жители и гости на града, във връзка с отбелязването на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

продължава подготовката на Фестивала по драконови лодки, който ще се проведе на 27 и 28 септември в Лесопарк „Липник";

извършена бе подготовка на международния пробег Русе-Гюргево, който ще се проведе на 28 септември;

подписани бяха договори със спортни клубове, във връзка с подпомагане на индивидуалните спортове в гр. Русе.