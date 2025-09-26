Илияна Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение в Маджарово

На 27 септември, събота, от 11.00 часа пред Пантеона на загиналите тракийци в Тракийския мемориален комплекс в Маджарово вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи. Очаква се там Йотова да произнесе и слово. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.