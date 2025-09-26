ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емрах пак кара кола, уж беше без книжка (Видео)

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21375013 www.24chasa.bg

Илияна Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение в Маджарово

1084
Илияна Йотова Снимка Архив

На 27 септември, събота, от 11.00 часа пред Пантеона на загиналите тракийци в Тракийския мемориален комплекс в Маджарово вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи. Очаква се там Йотова да произнесе и слово. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Илияна Йотова Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?